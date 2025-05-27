Інтерфакс-Україна
Події
19:15 27.05.2025

Сибіга вітає схвалення ПА НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

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Сибіга вітає схвалення ПА НАТО декларації "Мир через силу в Україні"
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав схвалення Парламентською асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні", яка підтверджує непохитну підтримку Києва.

"Я вдячний нашим партнерам за те, що вони чітко заявили, що всі форми допомоги Україні мають бути збільшені, включно з військовою та фінансовою підтримкою. Не менш важливим є наголос на нарощуванні оборонного виробництва в країнах-членах Альянсу і в Україні задля підтримки наших спільних зусиль", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

Сибіга також додав, що Україна вітає рішення про посилення санкційного тиску на РФ. Також ключове політичне значення має повідомлення про те, що Україна повинна взяти участь у саміті НАТО в Гаазі, і що рішення саміту є сигналом єдності і сили, підкреслив міністр.

Раніше голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що українська сторона вважає "дуже сильною" фінальну декларацію, яку схвалили на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні. За його словами, завдяки об’єднаній підтримці європейських делегацій на сесії ПА НАТО у Дейтоні вдалось ухвалити дуже сильну фінальну декларацію щодо війни РФ проти України.

 

Теги: #нато #декларація #мзс

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