Інтерфакс-Україна
Події
19:05 27.05.2025

Росіяни атакували Дніпропетровщину близько 30 раз, постраждали дві жінки – обладміністрація

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Росіяни атакували Дніпропетровщину близько 30 раз, постраждали дві жінки – обладміністрація

Російські окупанти з початку доби атакували населені пункти Дніпропетровської області близько 30 разів, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"По Нікопольщині цілила БпЛА та артилерією. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Постраждали дві жінки – 51 та 64 років. Лікуватимуться амбулаторно", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, в Нікополі були пошкоджені комунальне і харчове підприємства, інфраструктура, приватний будинок та лінії електропередач.

По Грушівській громаді Криворізького району ворог влучив FPV-дроном, в результаті удару був понівечений легковик.

Крім того, в результаті удару БПЛА по Межівській громаді Синельниківського району сталася пожежа на території приватного подвір’я. Знищені будинок, дві господарські споруди, машина.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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