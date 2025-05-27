Інтерфакс-Україна
Події
18:19 27.05.2025

Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

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Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

Генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальська заявляє, що хотіла б очолювати заповідник ще деякий час, щоб потім передати роботу людині, яку уже готує для цього не один рік.

"Ми розуміємо, що зі зміною керівника - а міністерство хоче це зробити - буде розвалений повністю колектив і ті всі напрацювання, і ті всі зв'язки будуть знищені на нуль. Тому я дуже хочу, я не вічна людина, відпрацювати певний термін і передати свою роботу тій людині, яку уже готую і не один рік. Бути поруч ще певний час, щоб все далі було продовжено саме на тих підставах, які нами проваждувалися більше 20 років на території "Софії", - сказала Куковальська на пресконференції у вівторок в Києві.

Як повідомлялося, колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

Теги: #мінкультури #нелі_куковальська

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