Гендиректорка "Софії Київської": ми себе асоціюємо як абсолютно світська установа

Генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальська заявляє, що заповідник є науково дослідним закладом, і асоціює себе як абсолютно світська установа.

"Ми є державна установа, яка називається "науково дослідний заклад" згідно всіх законів, які існують - це закони "Про культуру", "Про збереження культурної спадщини". Ми себе асоціюємо як абсолютно світська установа", - сказала Куковальська на пресконференції ву вівторок в Києві, відповідаючи на запитання, чи "Софія Київська" в першу чергу має сприйматися як культурнич чи як релігійний заклад.

В то й же час, вона відзначила, що на території заповідника є церкви, у яких здійснюється богослужіння.

"Ми дуже добре суміщаємо ту і ту діяльність… Жодних ранікань поки у нас не було", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.