Інтерфакс-Україна
Події
13:51 27.05.2025

Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

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Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

Ідея створення "Президентського університету" трансформувалася, тепер йдеться не про спорудження його на ВДНГ в Києві, повідомила заступниця голови Офісу президента України Олена Ковальська.

"Давайте спочатку завершимо війну. Взагалі ідея "Президентського університету" - вона є, але ми змінили до цього підхід: не думаємо будівництво на ВДНГ, ми думаємо саме підходами. І те, що було напрацьовано для концепції "Президентського університету", ці ідеї вони заходять в реформи, які зараз впроваджує держава", - сказала Ковальська журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи не відмовилася держава від ідея створення "Президентського університету" на ВДНГ і чи її розконсервовано після завершення війни.

Раніше у вівторок міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що наразі відомство не займається проєктом будівництва "Президентського університету", а чи буде цей проєкт відновлено після завершення війни - покаже час.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 31 травня 2021 року доручив Кабінету міністрів розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету". У червні 2021 року уряд затвердив концепцію реалізації такого проєкту.

Будівництво "Президентського університету" за три роки мало коштувати 7,2 млрд грн. На його території пропонувалося розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

Очікувалося, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Завершити будівництво його об’єктів планувалося у жовтні 2025 року, але через військову агресію РФ проєкт заморозили.

Теги: #ковальська #освіта #офіс_президента #університет

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