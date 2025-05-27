Інтерфакс-Україна
Події
12:58 27.05.2025

Лісовий назвав умови для проведення лінійок до "останнього дзвоника" в традиційному форматі

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Лісовий назвав умови для проведення лінійок до "останнього дзвоника" в традиційному форматі

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що якщо в регіоні безпекова ситуація дозволяє, то лінійки до "останнього дзвоника" можна проводити традиційно на відкритих площах.

"Рекомендації стосуються всіх щодо проведення масових заходів - безпека є ключовим пріоритетом. Заклади освіти приймають самостійне рішення, іноді воно приймається централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону, але безпека дітей понад усе", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання, яким чином в 2025-му році будуть проводитися "останні дзвоники" в школах.

Міністр підкреслив, що якщо у школи є укриття, і там є змога провести такий захід, його можна проводити.

"Якщо школа знаходиться в регіоні достатньо віддаленому від лінії боєзіткнення і від держави-терориста, і ми можемо встигнути зреагувати і спуститися в укриття у разі тривоги, тоді ми можемо проводити захід на відкритих площах традиційно, так як він проводиться завжди", - додав він.

Теги: #безпека #лісовий #школа

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