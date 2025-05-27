Єрмак анонсував зустріч Зеленського з розширеною до понад 75 членів Радою з питань підтримки підприємництва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками бізнесу та анонсував про створення розширеного переліку членів Ради з питань підтримки підприємництва, до якії увійдуть понад 75 фахових представників усіх галузей із різних регіонів України.

Очільник Офісу Глави держави заявив, що після закінчення війни український бізнес і громадяни мають чітко розуміти, як країна рухатиметься до нової стратегії свого економічного розвитку.

"Концепція Президента, уряду не змінюється: рухатися до максимальної дерегуляції бізнесу, максимальної приватизації, окрім підприємств, які мають стратегічне значення для національної економіки", – сказав Єрмак.

Радник очільника Офісу Президента Юрій Каціон поінформував, що вже створений розширений перелік членів Ради. До неї увійде понад 75 фахових представників усіх галузей із різних регіонів України. Сформовано понад 10 тематичних і галузевих комітетів для ефективної та професійної роботи щодо опрацювання всіх питань, які виникають у бізнесу. Крім того, відбулося кілька нарад урядовців і представників бізнес-спілок.

"Фактично це вже старт роботи Ради у розширеному складі. Визначені проблемні питання, які турбують бізнес у різних секторах. Сьогодні ці питання вже опрацьовуються на рівні міністерств і відомств, готуються відповідні законопроєкти", – додав він.

Як повідомлялося, 10 березня цього року Єрмак заявив, що Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка була створена рік тому в складі семи підприємців, буде розширена та планує створити секретаріат на чолі з Каціоном для обробки пропозицій бізнесу.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-zustrich-iz-predstavnikami-biznesu-pris-98069