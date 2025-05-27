Інтерфакс-Україна
Події
01:41 27.05.2025

У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

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У Євросоюзі готуються ухвалити нове рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців, які виїхали з країни через війну, очікується, що відповідна пропозиція буде представлена у червні, повідомляє Euractiv.

Йдеться про можливе продовження дії Директиви про тимчасовий захист (TPD) ще на один рік - до березня 2027 року. Це буде вже останнє продовження, яке, ймовірно, супроводжуватиметься неофіційною заявою ЄС щодо поступового згортання програми, зазначає видання.

Директиву TPD запустили у березні 2022 року як екстрений механізм для колективного захисту українців. Спочатку вона передбачала лише два продовження — до березня 2025 року. Згодом термін продовжили до березня 2026-го.

Однак, за словами джерел видання у дипломатичних колах, наразі в Брюсселі ведуться активні обговорення "стратегії виходу", враховуючи зміну геополітичного контексту. Це питання, ймовірно, обговорюватимуть 12−13 червня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Джерело: https://www.euractiv.com/section/politics/news/brussels-weighs-extension-and-way-out-of-temporary-protection-for-ukrainians/

Теги: #допомога #захист #біженці #єс

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