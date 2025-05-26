Інтерфакс-Україна
Події
22:49 26.05.2025

Автомобіль в'їхав у натовп у Ліверпулі, є поранені, водія затримали - ЗМІ

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У Великій Британії у Ліверпулі у понеділок автомобіль в’їхав у натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду на честь перемоги в Прем’єр-лізі, машина збила кількох пішоходів у районі вулиць Вотер-стріт і Дейл-стріт, водія затримали, повідомляє ВВС.

Поліція повідомила, що 53-річний білий британець з району Ліверпуля заарештований.

"Ми просимо людей не робити припущень щодо обставин сьогоднішнього інциденту на Вотер-стріт у центрі Ліверпуля. Ми можемо підтвердити, що заарештований чоловік — 53-річний білий британець з району Ліверпуля. Триває ретельне розслідування для встановлення обставин, що призвели до зіткнення", — йдеться у заяві поліції.

Про поранених поки офіційно не повідомляють, на місце приїхала велика кількість медиків і поліцейських. Також повідомляють про залучення медичної авіації. Місце наїзду огородили бар'єрами. Поки що невідомо, скільки людей постраждало, і чи є хтось загиблий.

Джерело: https://www.bbc.com/news/live/cn5xnlkegz0t

Теги: #футбол #британія #велика #дтп #ліверпуль

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