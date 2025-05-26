Передання Нідерландами всіх літаків F-16 є вирішальним кроком у зміцненні ППО України - Сибіга

Фото: МЗС України

Передання Нідерландами всіх обіцяних винищувачів F-16 є вирішальним кроком у зміцненні протиповітряної оборони України в той час, коли Росія продовжує свої жорстокі авіаудари по цивільних цілях та інфраструктурі, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"F-16 особливо добре справляються з перехопленням крилатих ракет, які Росія використовує для тероризування українських міст і громад. Ми вдячні Нідерландам за таке посилення", - написав він у соцмережі Х.

Міністр підкреслив, що посилення можливостей протиповітряної оборони України — шляхом постачання сучасних літаків, боєприпасів, запасних частин та навчання пілотів — є важливим не лише для захисту життя, але й для забезпечення довгострокової безпеки та стабільності в Європі.

"Нідерландська солідарність рятує життя та наближає нас до миру. Bedankt, Nederland!", - додав міністр.

Раніше у понеділок у Міноборони Нідерландів повідомили про відправку всіх партій призначених для України винищувачів F-16.

"Останні нідерландські F-16, призначені для України, покинули країну. Літаки сьогодні вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готують до доставки", - йдеться у повідомленні.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі.