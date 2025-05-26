Німеччина може ініціювати припинення фінансування Словаччини з боку ЄС

Німеччина розгляне питання про припинення фінансування Словаччини з боку ЄС, якщо країна продовжить відхилятися від загального напрямку блоку, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Bloomberg.

"Держави-члени, які порушують верховенство закону, можуть зіткнутися з розглядами про порушення, і завжди є можливість вилучити у них європейські фонди. Якщо це необхідно, то ми з цим розберемося", - сказав Мерц у понеділок на конференції WDR Europaforum, коли його запитали про Угорщину і Словаччину.

Агентство зазначає, що "коментарі Мерца також включали випад проти Угорщини", якій уже призупинили більшу частину фінансування через постійні проблеми з верховенством права. "Погроза скоротити фінансування Словаччини та продовжувати притягувати Угорщину до відповідальності є найчіткішою ознакою того, що Мерц, який обійняв посаду на початку цього місяця, готовий до ескалації суперечки з двома центральноєвропейськими країнами", - зазначає агентство.

Словаччина також викликає дедалі більше занепокоєння в Брюсселі. Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо перейшов на конфронтаційну риторику щодо ЄС та тісніше співпрацював з Орбаном. Фіцо також виступав з антиукраїнськими заявами та зазнав критики через нещодавній візит до Москви для зустрічі з Путіним.

Німеччина є ключовим партнером для обох експортно-орієнтованих країн, де автовиробники, включаючи Volkswagen AG, роблять значний внесок у економічне виробництво. Міністр економіки Угорщини Мартон Надь заявив у понеділок, що країна повинна переглянути свою надмірну залежність від торгівлі з Німеччиною.