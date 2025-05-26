Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями звільнив з посад голів та тимчасово виконуючих обов'язки голів Голосіївської, Дарницької, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження президента України №62/2025-pп "Про звільнення С.Садового з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації", №63/2025-pп "Про увільнення О.Ковтунова від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації", №64/2025-pп "Про звільнення І.Чечотки з посади голови Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації" та №65/2025-pп "Про увільнення О.Поповцева від тимчасового виконання обовʼязків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" опубліковані на сайті голови Української держави.

Джерела: https://www.president.gov.ua/documents/622025-pp-55065

https://www.president.gov.ua/documents/632025-pp-55069

https://www.president.gov.ua/documents/642025-pp-55073

https://www.president.gov.ua/documents/652025-pp-55077