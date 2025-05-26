РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Російська сторона під час зустрічі у Стамбулі (Туреччина) виключила участь американської сторони в переговорах, це сталося в останню хвилину, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"До речі, російська сторона виключила участь американської сторони в переговорах. Це сталося в останню хвилину. Ми вважаємо це свого роду "дипломатичним ляпасом", що свідчить про фальшивість намірів Москви", - сказав Сибіга в інтерв’ю для французького видання Libération.

Міністр додав, що "завжди дотримувався принципу, що дипломатія любить тишу, але має визнати, що промова і риторика росіян не змінилися".

"Вони (росіяни - ІФ-У) читають лекції з псевдоісторії, бо не мають інших аргументів. Це справді дивно", - наголосив очільник МЗС.

Він підкреслив, що українська сторона прибула на переговори з чітким порядком денним: припинення вогню в повітрі, на суші і на морі. У гуманітарному блоці— обмін військовополоненими, повернення дітей та цивільних осіб. І третій елемент — зустріч президентів та можливий порядок денний цієї зустрічі.

Що стосується не стамбульської зустрічі, а ширшого процесу мирного врегулювання, то Сибіга підкреслив, що Україна чітко окреслила свої "червоні лінії": жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету, Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські, не прийме обмежень своєї обороноздатності чи права вето третіх країн на вибір союзів і альянсів.

Відповідаючи на питання, чи вимагають росіяни скорочення Збройних силу України, міністр сказав, що як попередню умову припинення вогню, вони вимагають зупинити військову допомогу.

"Наші союзники чітко відповіли "ні" під час візиту лідерів "Коаліції рішучих" до Києва. Це неприйнятно. Україну будуть підтримувати для зміцнення наших позицій. Росія також виступає проти розміщення іноземного контингенту в Україні, який може стати ключовим елементом системи безпеки", - сказав Сибіга.