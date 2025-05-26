Інтерфакс-Україна
Події
15:52 26.05.2025

РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

2 хв читати
РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Російська сторона під час зустрічі у Стамбулі (Туреччина) виключила участь американської сторони в переговорах, це сталося в останню хвилину, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"До речі, російська сторона виключила участь американської сторони в переговорах. Це сталося в останню хвилину. Ми вважаємо це свого роду "дипломатичним ляпасом", що свідчить про фальшивість намірів Москви", - сказав Сибіга в інтерв’ю для французького видання Libération.

Міністр додав, що "завжди дотримувався принципу, що дипломатія любить тишу, але має визнати, що промова і риторика росіян не змінилися".

"Вони (росіяни - ІФ-У) читають лекції з псевдоісторії, бо не мають інших аргументів. Це справді дивно", - наголосив очільник МЗС.

Він підкреслив, що українська сторона прибула на переговори з чітким порядком денним: припинення вогню в повітрі, на суші і на морі. У гуманітарному блоці— обмін військовополоненими, повернення дітей та цивільних осіб. І третій елемент — зустріч президентів та можливий порядок денний цієї зустрічі.

Що стосується не стамбульської зустрічі, а ширшого процесу мирного врегулювання, то Сибіга підкреслив, що Україна чітко окреслила свої "червоні лінії": жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету, Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські, не прийме обмежень своєї обороноздатності чи права вето третіх країн на вибір союзів і альянсів.

Відповідаючи на питання, чи вимагають росіяни скорочення Збройних силу України, міністр сказав, що як попередню умову припинення вогню, вони вимагають зупинити військову допомогу.

"Наші союзники чітко відповіли "ні" під час візиту лідерів "Коаліції рішучих" до Києва. Це неприйнятно. Україну будуть підтримувати для зміцнення наших позицій. Росія також виступає проти розміщення іноземного контингенту в Україні, який може стати ключовим елементом системи безпеки", - сказав Сибіга.

Теги: #сибіга #переговори #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 26.05.2025
Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше

Сибіга: хочемо, щоб переговорний процес просувався і зустрічі з РФ відбувалися якнайшвидше

13:58 26.05.2025
Сибіга: Ми справді хочемо завершення війни цього року

Сибіга: Ми справді хочемо завершення війни цього року

06:19 26.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

06:12 26.05.2025
Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

05:31 26.05.2025
Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

02:17 26.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

01:58 26.05.2025
Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

23:34 25.05.2025
Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

09:48 25.05.2025
Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

09:38 25.05.2025
Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

ВАЖЛИВЕ

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

ОСТАННЄ

Польща хоче створити один із найбільших у ЄС логістичних вузлів для перевалки вантажів в Україну

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Правління "Надр України" очолив ексчиновник Міндовкілля

У Харкові протягом тижня зафіксовано 7 влучань, ворог вперше використав FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ – мер

Столиця передала захисникам вже понад 16 тисяч дронів у 2025 році - Кличко

Єврокомісія продовжує роботу над 18-тим пакетом санкцій

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

Внаслідок ворожого авіаудару по Мирному Купʼянського району постраждали 2 мирних мешканці – прокуратура

У працівників ВАКС виявлено обладнання для прослуховування, відкрито справи щодо втручання в правосуддя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА