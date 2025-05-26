Внаслідок ворожого авіаудару по Мирному Купʼянського району постраждали 2 мирних мешканці – прокуратура

Дві людини постраждали Через авіаційний удар окупаційної армії РФ по селу Мирне Купʼянського району Харківської області у понеділок, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури

"Пошкоджено будинки та господарські приміщення. 83-річна жінка та чоловік 63 років зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).