Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна за продовження атак по Україні в той час, як між двома державами тривають переговори про припинення конфлікту, повідомляє Newsweek.

Виступаючи перед журналістами на злітній смузі в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, перед тим, як сісти в літак Air Force One і повернутися до Вашингтона, Трамп говорив про низку тем, відповідаючи на запитання, починаючи від тарифів і цілей виробництва і закінчуючи мирними переговорами між Росією і Україною.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав з ним, але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. Ми розмовляємо, а він випускає ракети по Києву та іншим містам", - сказав Трамп.

"Відповідаючи на запитання, чи прокоментує він новину про те, що Путін ледь не потрапив в епіцентр атаки безпілотника з України, Трамп припустив, що "можливо, це могло б стати причиною" зміни поведінки Путіна, але підкреслив: "Я не знаю. Я цього не чув", - пише Newsweek.

"Пізніше, відповідаючи на запитання про переговори з Путіним, Трамп сказав, що "безумовно" розгляне можливість застосування тарифів проти Росії, щоб примусити її до прогресу в мирних переговорах і знову сказав: "Що з ним сталося, чорт забирай? Він вбиває багато людей, мені це не подобається", - цитує Трампа видання.

Джерело: https://www.newsweek.com/donald-trump-blasts-putin-hell-happened-him-2076929

https://www.newsweek.com/donald-trump-blasts-putin-hell-happened-him-2076929