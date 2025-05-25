Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог закликав РФ негайно припинити вогонь. Так Келлог відреагував на масштабну атаку РФ дронами й ракетами по цивільним об'єктам в Україні в ніч проти неділі. У дописі на платформі X в неділю він розмістив фото пожеж в Києві.

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних. Ці напади ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз", - написав Келлог.