Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про необхідність жорсткого тиску на РФ з метою зупинити атаки. Про це він написав у коментарі до посту президента України Володимира Зеленського на платформі X у неділю.

"Ще одна ніч, коли Росія демонструє свою постійну мету стерти Україну з карти світу за допомогою роїв безпілотників та ракет, включаючи балістичні. Путін продовжуватиме це, доки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його", - написав Тсахкна.