Інтерфакс-Україна
Події
18:36 25.05.2025

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

1 хв читати
Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про необхідність жорсткого тиску на РФ з метою зупинити атаки. Про це він написав у коментарі до посту президента України Володимира Зеленського на платформі X у неділю.

"Ще одна ніч, коли Росія демонструє свою постійну мету стерти Україну з карти світу за допомогою роїв безпілотників та ракет, включаючи балістичні. Путін продовжуватиме це, доки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його", - написав Тсахкна.

Теги: #атака_рф #тсахкна #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 25.05.2025
Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

15:30 25.05.2025
Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні

Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні

15:07 25.05.2025
Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

12:46 25.05.2025
Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

11:31 25.05.2025
Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

21:19 22.05.2025
Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

11:38 22.05.2025
Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

22:17 19.05.2025
Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

21:26 19.05.2025
Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

11:46 19.05.2025
Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

ОСТАННЄ

Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

Зеленський привітав працівників Держспецзв'язку з професійним святом

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Внаслідок обстрілу Кізомису на Херсонщині загинула місцева жителька

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Через атаку БпЛА зазнали пошкоджень гуртожитки КНУ ім. Т.Шевченка, постраждали 4 особи

МЗС України: Закликаємо партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА