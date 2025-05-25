Інтерфакс-Україна
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17:45 25.05.2025

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

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Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев'яти юридичних та трьох фізичних осіб – громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up.

Відповідний указ №344/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з додатком до указу санкції були введені проти трьох фізичних осіб – громадян РФ: Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Також санкції введені до дев'яти юридичних осіб, три з яких зареєстровані в Україні: ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент" та ТОВ "Турбо.Юа".

Як повідомлялось, у лютому 2025 року працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP", затриманому повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору. У межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т.зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога.

Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території РФ та російських вебресурсах.

Теги: #pin_up_казино #санкції #компанії

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