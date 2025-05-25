Інтерфакс-Україна
Події
16:42 25.05.2025

Внаслідок обстрілу Кізомису на Херсонщині загинула місцева жителька

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Жителька села Кізомис Херсонського району загинула внаслідок обстрілу російських окупантів уранці 23 травня, повідомив у неділю голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель жительки Кізомиса внаслідок російського обстрілу. 23 травня окупанти вкрили вогнем населений пункт. Смертельні поранення дістала 73-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - ідеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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