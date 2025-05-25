Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Серед звільнених військовополонених в рамках обміну в форматі 1000 на 1000 не було жодного бійця бригади спеціального призначення "Азов", повідомив командир 1 корпусу "Азов" Національної гвардії України полковник Денис Прокопенко (Редіс).

"Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця... Це виглядає як знущання... Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування. Лише кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну 1000 на 1000 будуть і бійці 12-ої бригади "Азов". Сподівання не справдились", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Прокопенко наголосив, що Україні треба змінювати підходи до визволення полонених бійців "Азову".

"Варіанти є, нам необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи і конфігурації. Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних — це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди", - акцентував він.

Як повідомлялось у грудні 2024 року, 850 бійців "Азову" перебувають у важких умовах у російському полоні, повідомив полковник Денис Прокопенко (Редіс).