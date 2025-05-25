Початок тижня в Україні буде теплим, у більшості областей - дощі, місцями грози

В понеділок, 26 травня, у північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, вдень місцями грози (вдень на Житомирщині, Вінниччині та Одещині місцями значні дощі); на решті території без опадів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9°, вдень 12-17°; на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°.

У Києві 26 травня короткочасні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень 26 травня була 32,7° в 2007р., найнижча вночі 2,7° в 1944р.

У вівторок, 27 травня, на Правобережжі та в Криму дощі (вночі в Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській, вдень у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі); на решті території місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 6-11°, вдень 14-19°; на решті території вночі 12-17°, вдень 18-23°, на сході країни 24-28°.

У Києві 27 травня дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 20-22°.