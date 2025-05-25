Інтерфакс-Україна
Події
11:31 25.05.2025

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

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Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

Комбінована повітряна атака російської армії на Україну в ніч на неділю є актом терору, який вимагає рішучих дій від країн-партнерів у вигляді військової допомоги Україні, заявляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Другу ніч поспіль росія тероризує українців. Цього разу – комбінована повітряна атака: 9 балістичних ракет, 60 крилатих ракет (повітряного та морського базування), 298 безпілотників. Масштаб цієї атаки говорить сам за себе. Це не військова операція – це спроба стерти націю, стерти з лиця землі вільну країну. Є жертви і поранені, в тому числі діти. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Це треба не лише засудити. Це треба зупинити", - написав Стефанчук у соцмережі Х у неділю вранці.

Він зазначив, що для того, щоб зупинити агресора, потрібне посилення військової допомоги Україні. "Нам потрібна зброя. Нам потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібні рішення. Кожна затримка означає ще одну ніч терору. І наша відповідь має бути рішучою: більше сили, більше рішучості, більше єдності. Україна вистоїть. Але кожна хвилина вагань ставить під загрозу людські життя", - сказав голова українського парламенту.

Теги: #стефанчук #атака_рф #реакція #військова_допомога

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