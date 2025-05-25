Інтерфакс-Україна
Події
09:48 25.05.2025

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

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Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої повітряної атаки РФ на українські міста в ніч проти неділі закликав міжнародну спільноту активізувати тиск на Росію, аби змусити її негайно погодитись на припинення вогню.

"Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін наказує завдати ще більше ударів, атак і вбивств дітей", – написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, це ще раз підкреслює необхідність повного, беззастережного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль.

"Світ повинен тиснути на Росію, щоб вона погодилася на це і негайно припинила вбивства", – заявив міністр.

За словами міністра, це був один із наймасштабніших повітряних нападів за останні тижні – протягом ночі Росія випустила сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Унаслідок атак є загиблі й поранені, серед яких щонайменше троє дітей.

Теги: #рф #атака #сибіга

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