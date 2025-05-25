Інтерфакс-Україна
Події
09:38 25.05.2025

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

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Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим ключові теми українсько-азербайджанських двосторонніх відносин, повідомила пресслужба МЗС.

"Сьогодні я був прийнятий Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку. Ми мали відкриту та детальну розмову про ключові теми українсько-азербайджанських двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного", - сказано в повідомленні.

Він зазначив, що особливу увагу вони зосередили на тому, як покласти край російській агресії та встановити справедливий і тривалий мир.

"Я особисто подякував Президенту Алієву за підтримку Азербайджаном територіальної цілісності та суверенітету України, а також за гуманітарну та енергетичну допомогу взимку", - сказав Сибіга.

Також сторони обговорили наступні кроки у розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

"Важливою в цьому плані буде участь Азербайджану в цьогорічній Конференції з відновлення України, запланованій на 10-11 липня в Римі", - додав Сибіга.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Азербайджану 24-25 травня.

Теги: #баку #візит #сибіга #алієв

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