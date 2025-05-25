Інтерфакс-Україна
Події
07:57 25.05.2025

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 119 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, 2 танка, 11 бронемашин, 68 артсистем, 190 БПЛА, а також 119 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько (+1020) осіб, танків ‒ 10854 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11) од, артилерійських систем – 28269 (+68) од, РСЗВ – 1396 (+1) од, засоби ППО ‒ 1169 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190), крилаті ракети - 3203 (+6), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од, спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cQwHk9azqxjVZLGsqBRcMPKjNRPHvwGDbDFpSBpgBPwY6rKGTZa2EzkjTuBjYebdl

Теги: #рф #генштаб #втрати

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