Інтерфакс-Україна
Події
07:45 25.05.2025

У Сумській ОВА спростували російську дезінформацію щодо нібито захоплення Юнаківки

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Поширювана російськими пропагандистами інформація про нібито встановлення окупантами контролю над Юнаківкою не відповідає дійсності, ворог атакує громаду керованими авіабомбами і дронами, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Очільник ОВА підкреслив, що ворог продовжує вести війну не тільки на полі бою, а й поширюючи неправдиві повідомлення про Сумщину через пропагандистські ресурси.

"Ситуація на кордоні області – контрольована. Маю постійну комунікацію з військовими, які тримають оборону в прикордонних районах. Збройні сили України та усі складові Сил оборони тримають рубежі й успішно відбивають атаки ворога. Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка, яку сьогодні поширюють прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності", - заявив посадовець.

Григоров також зазначив, що армія РФ продовжує скидати на Юнаківську громаду керовані авіабомби, атакує дронами. Зокрема, днями внаслідок обстрілів у громаді загинули двоє цивільних.

"Малими штурмовими групами противник намагається заходити на територію Сумщини на напрямках Хотінської, Юнаківської громад, але українські захисники знищують ці сили й не дозволяють ворогу просунутись углиб області", - зазначив очільник ОВА.

Він закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1792789018306886&rdid=6bLUufwIE1D7DZpc

Теги: #сумська #спростування

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