25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1187 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1187 RUSSIAN AGRESSION

25 травня відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей, Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом, День Африки, Всесвітній день футболу, Міжнародний день без пластику, Всесвітній день хірургії, День рушника, Всесвітній день щитоподібної залози, День філолога.

В Україні - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, День хіміка.

У Києві – День міста.

Православна церква - Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя.

День міста Київ

День міста Київ щорічно відзначають в останню неділю травня.

Київ — одне з найкрасивіших і найдавніших міст світу. Нинішня столиця України колись була центром великої держави з територією від Балтики до Чорного моря й від Волги до Карпатських гір, відомої всім як Київська Русь. Біографія Києва нерозривно пов’язана з визначними історичними подіями, які залишили свій слід в безцінних архітектурних пам’ятках, музеях та навіть в назвах міських вулиць. Зберігаючи неповторну атмосферу старовини, Київ водночас є сучасним мегаполісом, політичним та духовним осередком української нації.

Київ має довгу й багату на події історію, витоки якої ховаються в глибокій давнині. Археологічні знахідки знарядь з каменю та кісток, залишки примітивних будівель вказують на те, що перші людські поселення в цих місцях належали до епохи пізнього палеоліту (приблизно 40 — 15 тисяч років тому).

Період з III по V тисячоліття до нашої ери був часом розквіту трипільської культури, також і на території сучасної місцевості Києва. Завдяки розкопкам там знайдено чимало артефактів мідної, бронзової та залізної доби, які свідчать про побут місцевих племен, а також про їхні торговельні відносини зі скіфами, сарматами та грецькими колоніями, розташованими на узбережжі Чорного моря.

Традиційно визнаною датою заснування міста Київ вважається 482 рік, проте щодо цього досі ведуться суперечки — частина дослідників вважає, що місто з’явилося набагато раніше, інші дотримуються протилежної думки й називають часом заснування Києва VI – VII століття. Згідно з "Повістю минулих літ", яка є літописом XII століття, місто заснували вожді племені полян, три брати - Кий, Щек та Хорив разом зі своєю сестрою Либідь. Кожен з братів збудував своє поселення на окремому пагорбі, а разом вони утворили місто, яке було назване іменем старшого брата. Либіддю назвали річку — праву притоку Дніпра.

Місто мало вигідне положення на берегах Дніпра й сприятливий для сільського господарства клімат, тож для багатьох було бажаним трофеєм. В середині IX століття влада в Києві належала князю Аскольду, канонізованому Православною церквою України. Деякі історики вважають його вихідцем із Швеції, а український історик Брайчевський припускав, що Аскольд належав до династії Кия. Після вбивства Аскольда Київ захопив князь Олег, який у 882 році проголосив його столицею своєї держави, яку в пізніших історичних працях назвали Київською Руссю.

В часи правління князя Володимира Великого Київ економічно процвітав за рахунок торгового шляху уздовж Дніпра — так званої дороги "з варяг у греки", від країн Скандинавії до Візантійської імперії. Становленню міста як духовного центра держави сприяло запровадження християнства в 988 році — Київ прославився своїми церквами, вишуканим мистецтвом, численними ремеслами, а також дипломатичними відносинами з правителями Візантії, Франції, Англії та інших країн Європи.

За Ярослава Мудрого в Києві спорудили Софійський собор і відкрили першу бібліотеку, активно розвивалися писемність і культура, кількість міських церков перевищувала чотири сотні. Чисельність населення Києва в ті часи була вищою, ніж у найбільших містах Європи, таких як Гамбург чи Лондон -кількадесят тисяч, до того ж архітектурна забудова міста вигідно відрізнялася від інших естетичністю та нормами, утвердженими на законодавчому рівні.

Міжнародний день зниклих безвісти дітей

Відзначається щорічно з 2002 р. за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей, а символом Дня є зображення синьої незабудки.

Цього дня 1979 року дорогою додому зник американський шестирічний школяр Евіан Пейтс, його шукали усім світом, справа набула широкого резонансу, але пошуки не мали успіху. За 4 роки після цієї події президент США Рональд Рейган оголосив 25 травня Національним днем зниклих дітей, а ще за рік, у 1984-му, було засновано Національний центр пошуку зниклих і експлуатованих дітей.

Незабаром ініціативу підтримали і в низці європейських країн, і 1997 року було створено Міжнародний центр пошуку зниклих і експлуатованих дітей. Саме за його ініціативою 2010 року і було засновано Міжнародний День зниклих дітей і встановлено його дату - 25 травня.

Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом

Відзначається щорічно відповідно до резолюції Європейського парламенту 2019/2819 (RSP).

Подію започаткував Європарламент у 2019 році. Дата святкування обрана на честь дати вбивства ротмістра Вітольда Пілецького членами комуністичної партії, яке відбулось саме цього дня у 1948 році.

День Африки

Щороку 25 травня на всьому африканському континенті святкується День Африки. Цей день також називають Днем африканської свободи і присвячують річниці утворення Організації африканської єдності, створеної 30 африканськими лідерами 25 травня 1963 року в Аддіс-Абебі (Ефіопія). За рішенням ООН цей день оголошено Днем визволення Африки.

Для світової спільноти ця важлива дата символізує прагнення африканських країн до єдності в інтересах забезпечення самостійного розвитку, миру і процвітання на континенті.

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала Спеціальному комітету з деколонізації щорічно відзначати Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій, що починається 25 травня і закінчується 31 травня.

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відзначається щорічно згідно з Указом Президента України (№181/2021 від 29 квітня 2021 р.)

Дату для свята обрали не випадково, адже цього дня у 2006 році постановою Кабміну було передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано.

Сучасна державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України — є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах технічного та криптографічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону.

День хіміка

Відзначається щорічно в останню неділю травня відповідно до Указу Президента України від 07.05.1994 р. № 219/94.

Хімічний комплекс, що входить до числа основних галузей важкої промисловості, охоплює хімічну і нафтохімічну промисловість, які, своєю чергою, підрозділяються на багато галузей і виробництв.

Продукція хімічної промисловості також різноманітна: це і виробництво кислот, лугів, мінеральних добрив, це і випуск різноманітних полімерних матеріалів, барвників, побутової хімії, лаків і фарб, а також гумово-азбестової, фотохімічної, медичної та хіміко-фармацевтичної продукції.

Саме завдяки роботі хіміків створюють економічні пральні порошки, якісну косметику, нові тканини для одягу та взуття, сорти автомобільних олій і фарб тощо. Сучасні матеріали, технології та вироби хімпрому застосовують у сільському господарстві, металургії, машинобудуванні, будівництві, медицині, фармакології та оборонній сфері, для розвідки та видобутку корисних копалин.

До того ж хімічна промисловість постійно розвивається. Крім виробництва високоякісної продукції, реалізуються великі інвестиційні проєкти в цій сфері, багато чого робиться для запобігання негативному впливу на довкілля.

Професійне свято, що відзначається сьогодні, належить не тільки до найвідоміших і найгаласливіших заходів, а й має безліч традицій, які кожне покоління не тільки зберігає, а й примножує. Наприклад, щороку День хіміка проводиться під символом нового елемента таблиці Менделєєва, а найпершому святу було присвоєно номер 1 - водень.

День хіміка - свято, що об'єднує і професіоналів, і студентів, і аспірантів, і викладачів, і випускників усіх поколінь. Цей день відзначають завжди яскраво і весело. Випускники хімічних факультетів незмінно затребувані і в науці, і в промисловості, і в бізнесі.

Всесвітній день футболу

Своєю резолюцією A/RES/78/281 від 7 травня 2024 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 25 травня Всесвітнім днем футболу. Дату для цього спортивного свята обрали у зв'язку з тим, що 2024 року виповнилося 100 років із моменту проведення першого в історії міжнародного футбольного турніру за участю представників різних країн у межах літніх Олімпійських ігор 1924 року, які відбувалися в Парижі.

Всесвітній день хірургії

Всесвітній день хірургії відзначається щорічно 25 травня, є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про критичну потребу в справедливій і якісній хірургічній допомозі в усьому світі. Це день визнання зусиль хірургічних команд по всьому світу і пропаганди необхідних ресурсів і політик, які підтримують розвиток доступної хірургічної допомоги в усіх системах охорони здоров'я.

Міжнародний день без пластику

Міжнародний день без пластику – це щорічна екологічна подія, яка спрямована на підвищення обізнаності про вплив одноразового пластику на навколишнє середовище та сприяння використанню екологічно чистих альтернатив. Відзначається 25 травня.

Всесвітній день щитоподібної залози

25 травня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день щитоподібної залози. Дату встановила Європейська тироїдна організація у 2009 році.

Щитоподібна залоза – це орган ендокринної системи, котрий виробляє гормони, необхідні для повноцінного функціонування організму (кальцитонін, тироксин і трийодтиронін). Порушення діяльності залози має тяжкі наслідки: затримка фізичного й психічного розвитку, набряк обличчя, зниження інтелектуальних здібностей, сонливість тощо.

День філолога

Своє професійне свято 25 травня відзначають філологи — начитані й освічені люди, які допомагають зберегти мовний і літературний спадок людства, вміють надати словам вишуканої форми, співставної з великими творіннями скульптури чи живопису.

Цього дня народилися:

165 років від дня народження Костянтина Івановича Рубинського (1860–1930), українського бібліотекознавця, бібліографа, перекладача, педагога, засновника Харківської бібліотечної школи й української школи бібліотекознавства;

160 років від дня народження Пітера Зеемана (1865–1943), нідерландського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1902);

120 років від дня народження Давида Захаровича Яновера (1905–1972), українського актора, режисера, організатора кіновиробництва;

100 років від дня народження Олександра Васильовича Ворони (1925–2021), українського художника-монументаліста, графіка, живописця;

100 років від дня народження Володимира Юхимовича Міцика (1925), українського вченого-біолога, ветеринарного лікаря

100 років від дня народження Степана Онисимовича Ярмуся (1925–2015), українського історика філософії, журналіста, педагога, богослова, церковного діяча, особистого секретаря митрополита І. Огієнка (Канада);

90 років від дня народження Юрія Феодосійовича Ярмиша (1935–2013), українського письменника, критика, публіциста, педагога;

80 років від дня народження Сергія Гавриловича Пустовійта (1945–1992), українського художника;

50 років від дня народження Віктора Прохорчука (1975-2014), Героя Небесної Сотні, Героя України.

Ще цього дня:

1926 - Вбивство Симона Петлюри;

1996 - У Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році;

2014 - В Україні обрано Президента України Петра Порошенка;

2020 - У Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Церковне свято:

Православна церква вшановує пам'ять Третього обрітення глави Хрестителя Господнього Івана. Третє обрітення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року.

Під час заворушень у Константинополі у зв'язку із засланням Івана Златоуста, главу святого Івана Предтечі було перенесено до міста Емеса. Звідти під час набігів сарацинів її перенесли (близько 810-820 років) до Команів і там, у період іконоборчих гонінь, сховали в землі.

Коли іконошанування було відновлено, Патріархові Ігнатію (847-857) під час нічної молитви було вказано у видіннях місце, де схована глава святого Івана Предтечі. Першосвятитель повідомив про це імператору, який послав посольство в Комани, де близько 850 року главу було втретє знайдено в зазначеному патріархом місці.

Пізніше главу знову було перенесено до Константинополя і там покладено в придворній церкві. Частина святої глави перебуває на Афоні.

Іменини: Іван, Інокентій.