Ворог знову атакує Київ дронами, є загроза ракет також - КМВА

Російські війська знову атакують Київ дронами, а також є загроза застосування ворогом великої кількості ракет, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації", - написав він в телеграмі.

За словами Ткаченка, по частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю.

Киян закликали максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1189