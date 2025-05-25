00:52 25.05.2025
Ворог знову атакує Київ дронами, є загроза ракет також - КМВА
Російські війська знову атакують Київ дронами, а також є загроза застосування ворогом великої кількості ракет, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.
"Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації", - написав він в телеграмі.
За словами Ткаченка, по частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю.
Киян закликали максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1189