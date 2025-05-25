"Це не дії країни, яка прагне миру" – глава МЗС Британії різко засудив нічну атаку РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на атаку Росії по Україні у ніч з 23 на 24 травня.

"Росія знову вчора ввечері завдала ударів по Україні – 14 ракетами та сотнями безпілотників по всій країні. Це не дії країни, яка прагне миру", - написав він в соцмережі Х.

Зазначається, що "це одна ніч жаху для українських мирних жителів, ще більше поранених та зруйнованих будинків".

Джерело: https://x.com/DavidLammy/status/1926237795237990735