Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

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Володимир Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. На все це потрібна реакція, жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх світів, хто хоче завершення війни", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

За його словами, "Росія кожен день наповнює горем та вбивствами просто затягує війну" через щоденні удари Сумської та Харківської області, ударом по Одеському порту та інших регіонів.

Президент зазначив, що це (удари по Україні – ІФ-У) нічого йому (Путіну – ІФ-У) не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя.

"Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії. Кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме. Україна готова до будь-якої форми дипломації, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова", - наголосив Зеленський, зазначивши, що в суботу протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару.

Як повідомлялося, Росія в ніч на суботу здійснила масовану комбіновану атаку Києва, внаслідок чого постраждали люди та є суттєві пошкодження цивільного інфраструктури.