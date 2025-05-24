Інтерфакс-Україна
Події
18:59 24.05.2025

Три жертви та троє постраждалих внаслідок ДТП на Кіровоградщині - ДСНС

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Три жертви та троє постраждалих внаслідок ДТП на Кіровоградщині - ДСНС

У Голованівському районі Кіровоградської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового, вантажного автомобілів та двох мікроавтобусів, внаслідок якої загинули троє людей, ще троє – травмовані.

Як повідомляє головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, подія сталася в суботу на автодорозі М-30, біля селища Новоархангельськ Голованівського району, 24 травня о 05:20.

Прибувши до місця події, рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1980 року народження з пошкодженого транспортного засобу.

Загалом унаслідок ДТП загинули троє людей, ще троє - травмовані, їх доправили до медичного закладу.

Теги: #дтп #дснс #кіровоградська_область

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