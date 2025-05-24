Інтерфакс-Україна
Події
17:42 24.05.2025

На сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено – очільник МВА

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Ситуація в Куп'янській громаді вже не просто складна, а критична, на сьогодні 90% міста Куп'янськ знищено, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін.

"Ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Зокрема, тому, що росіяни атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні. І всю цю зброю окупанти застосовують по центральних частинах населених пунктів, що несе загрозу звичайним мешканцям", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у суботу.

"На жаль, вчора черговий терористичний акт: КАБ, після нього одразу РСЗВ "Ураган" - два комунальники загинули. Це жахливі втрати наших людей, наших колег, які віддають наші життя, щоб Куп'янськ жив. На жаль, на сьогодні 90% міста знищено", - зазначив Беседін.

"На сьогодні 2700 цивільних залишаються в громаді, безпосередньо в Куп'янську - 1700, і щодня вони наражають своє життя на небезпеку. Розуміємо, наскільки важко виїхати і залишити свою домівку - але життя та здоров'я ніхто не компенсує. Алгоритм відпрацьований, все забезпечено - місця компактного проживання, соціальні виплати, центр підтримки в Харкові, який обслуговує понад 8000 наших мешканців, гуманітарна, психологічна, медична допомога. Ми будемо поруч, поки не буде змоги повернутись додому", - наголосив Беседін.

Теги: #купянськ #беседін #обстріли

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