Інтерфакс-Україна
Події
09:38 24.05.2025

У Києві 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ – поліція

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У Києві 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ – поліція
Фото: https://npu.gov.ua

15 жителів Києва постраждалих внаслідок  російської атаки на столицю в ніч на суботу, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років, у них різні травми. У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок. В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих. Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.

БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах Києва, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вісьмох постраждалих мешканців столиці, двох з яких було госпіталізовано.

Теги: #київ #постраждалі #бпла

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