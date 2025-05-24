Окупанти втратили впродовж доби 1130 осіб та 232 од. автотехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 11 танків, 47 бронемашин, 36 артсистем, 232 БПЛА, а також 232 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Телеграм-каналі ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 979830 (+1130) осіб, танків ‒ 10852(+11) од, бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од, артилерійських систем – 28201 (+36) од, РСЗВ – 1395 (+5) од, засоби ППО ‒ 1169 (+2) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од, спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.