Інтерфакс-Україна
Події
07:56 24.05.2025

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

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Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

Головний торговий переговорник Японії Ресей Аказава повідомив про намір завершити тарифні переговори зі США вчасно до зустрічі лідерів на саміті G7 у червні, повідомляє Bloomberg.

"Було підтверджено, що лідери двох країн з нетерпінням очікують їхньої зустрічі. Ми докладемо максимум зусиль, пам’ятаючи про це", — заявив Аказава після зустрічі з міністром торгівлі США Говардом Латніком та представником USTR Джеймісоном Гріром.

Переговори ведуться з акцентом на розширення торгівлі, усунення нетарифних бар’єрів та поглиблення співпраці у сфері економічної безпеки. Вони проходять із більшою відкритістю та глибиною, ніж раніше. Аказава також підтвердив рішучу позицію Японії щодо перегляду США тарифів.

"Після телефонної розмови президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Японії Сігера Ісіба домовилися зустрітися в кулуарах саміту G7. Згодом Трамп висловив підтримку партнерству Nippon Steel Corp. і United States Steel Corp., яке створить щонайменше 70 тисяч робочих місць і додасть 14 мільярдів доларів до економіки США", - зазначено в повідомленні.

Торговельні суперечки загострилися після введення США 25% тарифів на автомобілі, сталь і алюміній з Японії, а також 10% тарифів на інші товари. Взаємний тариф може зрости до 24% із липня, якщо угоду не буде укладено.

Аказава підкреслив необхідність досягнення комплексної угоди і застеріг від поспішних рішень. "Нічого не погоджено, доки все не буде узгоджено", — додав він.

 

Теги: #угода #японія #сша #тарифи

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