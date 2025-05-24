24 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1186 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1186 RUSSIAN AGRESSION

24 травня відзначають День слов’янської писемності і культури, Європейський день парків, Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів, Всесвітній день відеоігор, Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння, День авіаційного техніка.

День міста Кременчук.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського.

День слов’янської писемності та культури

Усне мовлення всіх народностей слов’ян колись було єдиним, і відрізнялося тільки діалектами. Загалом мешканці європейського сходу легко розуміли один одного, проте своєї письмової системи у них не було, а спроби пристосувати до фонетичного складу мови латинський чи грецький алфавіт не мали успіху. Отримати свою абетку нашим предкам вдалося завдяки двом братам з Візантії, які жили в далекому IX столітті — Кирилу й Мефодію. Крім алфавіту, вони подарували нашим народам переклад основних християнських священних текстів. 24 травня є для народів Східної Європи святом — Днем слов’янської писемності й культури.

Ця подія має прямий стосунок до рівноапостольних братів, яким віддають шану в цей день. Однак, відповідно до реформи церковного календаря ПЦУ з 2023 року День святих Кирила та Мефодія тепер відзначається 11 травня.

День слов’янської писемності та культури відзначають в слов’янських державах, щоправда, назви свята можуть дещо різнитися — приміром, Північна Македонія називає його Днем всеслов’янських просвітників і вчителів. В Україні свято встановлене Указом Президента України від 17 вересня 2004 року.

Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів

Четвертої травневої суботи відзначається свято творчої професії – Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів. Подію започаткувала Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер’єру у 2004 році. Сама ж федерація утворилась в 1963 році.

Інтер’єр приміщення дуже важливий для людини, адже від нього залежить як фізичний комфорт з функціоналом, так і душевний стан, настрій, поведінка. Оздоблення зони відпочинку та роботи повинно позитивно впливати на нервову систему, приносити естетичне задоволення. Професія дизайнера інтер’єру стала самостійною у 70-х роках 20 століття.

Європейський день парків

24 травня відзначають свято природи та культури – Європейський день парків. Подію започаткувала організація EUROPARC Federation у 1999 році. Дата святкування обрана на честь дати створення у Швеції першого національного парку Європи з дев’яти наявних сьогодні, яке відбулось саме цього дня у 1909 році.

Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння

Щорічно 24 травня весь світ відзначає важливе свято – Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Жінки з більш ніж 40 країн підтримали ініціативу.

На початку 1980-х феміністки-пацифістки з усієї Європи зібралися разом, щоб висловити свою незгоду зі зростаючим накопиченням озброєнь і ядерної зброї. Ці колективні зусилля призвели до встановлення 24 травня як Міжнародного жіночого дня за мир і роззброєння. Щороку в цей день Міжнародна ліга жінок за мир і свободу вшановує їхню спадщину і відзначає поточні зусилля жінок по всьому світу, які ведуть боротьбу проти мілітаризму.

Метою свята є об’єднання жінок планети заради знищення насильства як методу розв’язання проблем, поширення ідеї гуманності та мирного співіснування, залучення держав, які перебувають у стані війни, до роззброєння.

Всесвітній день відеоігор

24 травня кожного року відзначається свято сучасної розваги – Всесвітній день відеоігор. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулась саме цього дня у 1972 році.

День міста Кременчук

День міста Кременчук раніше відзначали 29 вересня. З 2025 року, Кременчук офіційно змінює дату святкування Дня міста — тепер його відзначатимуть в останні вихідні травня.

День авіаційного техніка

День авіаційного техніка, який відзначається щорічно 24 травня, присвячений визнанню критично важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації. У цей день вшановують не лише кваліфікованих техніків, які обслуговують і ремонтують літаки, але й спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка-першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Федора Васильовича Тарановського (1875−1936), українського правознавця, історика права, педагога (Сербія);

70 років від дня народження Ольги Миколаївни Довгоп’ят (1955), української поетеси;

Ще цього дня:

1936 — Створений ФК "Шахтар";

1940 — На І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конґресовий комітет Америки;

1940 — Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері;

1956 — У Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;

1964 — Пожежа в Державній публічній бібліотеці АН УРСР;

1999 — Унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей;

2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце;

2014 — В Егейському морі між Грецією та Туреччиною стався землетрус магнітудою 6,4, у результаті якого постраждали 324 людини;

2018 — Відкрито Новий Бескидський тунель;

2019 — Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії, яка набула чинності 7 червня;

2023 — Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Церковне свято:

Святого преподобного Симеона Дивногорця

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Симеона Стовпника Дивногорця. Цей святий жив у VІ столітті в Антіохії Сирійській. Його мати, яка досить довго не могла завагітніти, ревно молилася Іванові Предтечі, просила про дитину, та пообіцяла присвятити її Богові. Тому з самого дитинства Симеон віддавав перевагу небесному, а не земному, вправляючись у суворих постах та молитвах.

Спочатку він був звичайним ченцем у монастирі, а потім обрав більш суворий подвиг, провівши в безперестанній молитві на стовпі 68 років свого життя. Зрештою він досяг великої міри святості й люди звідусіль приходили до нього за зціленням і допомогою.

На Симеона зазвичай зацвітала шипшина, яку українці вважають символом молодості, любові та краси. До куща з ніжно-рожевими квітами приходили (особливо дівчата), коли мали на серці якусь тугу. Настоєм на квітах шипшини вмивалися, аби обличчя було гожим і рум’яним. Вважалося, що шипшина має чудодійну властивість позбавляти дітей від страху. З цієї рослини готували сиропи, киселі, компоти, а ягоди сушили на зиму.

Святого преподобного Микити Переяславського

Преподобний Микита Стовпник був уродженцем міста Переславля Заліського і відповідав за збір податей та податків. У 1152 році князь Юрій Довгорукий переніс місто Переславль і кам'яний храм на честь Всемилостивого Спаса на нове місце. У зв'язку з витратами на будівництво міста та храму був проведений посилений збір податків з жителів. Микита, який керував цими зборами, грабував жителів, набирав величезні суми грошей для себе. Так тривало багато років.

Одного разу він прийшов до церкви і почув за Богослужінням слова з книги пророка Ісаї: "Умийтесь, очистіть себе! Відкиньте зло ваших вчинків із-перед очей Моїх, перестаньте чинити лихе! Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь!".

Як громом був вражений Микита цими словами, всю ніч провів без сну, згадував почуті слова. Проте вранці він вирішив запросити друзів, щоб у веселих розмовах забути жахи минулої ночі. Втім, коли дружина стала готувати обід для частування гостей, то раптом побачила в киплячому казані то спливаючу людську голову, то руку, то ногу. Жах обійняв бідну жінку і вона кинулася за Микитою, який побачив в казані те ж саме. Раптово в ньому пробудилась совість, і він ясно усвідомив, що своїми поборами вчиняє як вбивця. "Горе мені, багато я згрішив! Господи, настав мене на шлях Твій!" З такими словами вибіг він з дому.

У трьох верстах від Переславля стояв монастир святого великомученика Микити, куди і прийшов приголомшений страшним видінням Микита. Зі сльозами він припав до ніг ігумена і просив спасти його грішну душу. Тоді ігумен вирішив випробувати щирість наміру та покаяння і дав Микиті перший послух, який полягав у тому, щоб три дні стояти при монастирських воротах і сповідувати всім, хто проходив повз нього, свої гріхи. З глибоким смиренням Микита прийняв перше випробування. Через три дні ігумен згадав про свого послушника і послав одного ченця подивитися, як він. Але чернець знайшов Микиту не на колишньому місці біля воріт, а лежачим в болоті. Він був весь покритий комарами та різними мошками, все тіло його було в крові та ранах. Тоді сам ігумен з братією прийшов до добровільного страждальця і запитав: "Сину мій, що ти робиш з собою?", "Отче! Спаси мою грішну душу", — відповів Микита. Ігумен одягнув його у волосяницю, сам ввів у монастир і постриг в чернецтво.

Всім серцем прийнявши чернечі обітниці, преподобний Микита проводив дні і ночі в молитві, співі псалмів та читанні житій святих подвижників. З благословення настоятеля він поклав на себе важкі вериги і на місцях своїх чернечих подвигів викопав два глибоких колодязі. Незабаром преподобний підсилив свій подвиг — він викопав глибоку круглу яму і там, поклавши на голову кам'яну шапку, став, подібно древнім стовпникам, на молитву. Тільки блакитне небо та нічні зірки бачив він із дна свого стовпа-колодязя, та ще вузький підземний хід під церковну стіну, по якому преподобний Микита ходив до храму на Богослужіння.

У цій обителі преподобний Микита завершив своє життя мученицькою смертю. Одного разу вночі родичі святого, які приходили до нього для благословення, спокусилися блиском його вериг та хрестів, прийнявши їх за срібні і вирішили заволодіти ними. У ніч на 24 травня 1186 вони розібрали покриття колодязя, вбили подвижника, зняли з нього хрести й вериги, загорнули їх у грубу полотнину і втекли.

Перед ранковим Богослужінням паламар, який прийшов за благословенням до святого, побачив розібраний дах і відразу ж повідомив про це ігумена. Намісник з братією поспішив до стовпа преподобного і побачив святого вже мертвим.

Тим часом вбивці, вирішили поділити здобич, але побачивши, що це не дорогоцінне срібло, а просте залізо, кинули все награбоване в річку. Господь прославив і ці видимі знаки таємних подвигів і тяжких трудів святого. У ту ж ніч благочестивий старець Симеон побачив над рікою три яскраві промені світла. Він повідомив про це настоятеля монастиря і старійшину міста. Собор священиків та численні городяни, які зійшлися до річки, побачили там три хрести і вериги. З трепетом та благоговінням вони перенесли їх в обитель великомученика Микити та поклали їх на могилу преподобного. Водночас відбулися численні зцілення.

Один із хрестів святого зберігається в Свято-Духівському Почаївському скиті.

Іменини: Іван, Степан, Феодор.