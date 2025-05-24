Мерц підтримав санкції ЄС щодо "Північного потоку", аби заблокувати можливе відновлення газопостачання з РФ — ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує запропоновану Європейським Союзом заборону на використання трубопроводів "Північного потоку", які з’єднують Росію з Німеччиною, повідомляє Financial Times із посиланням на чиновників, ознайомлених із ситуацією.

Як зазначається, Берлін вже погодив заборону як частину нового пакета санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її війну в Україні.

"За словами джерел, Мерц прагне придушити внутрішні дебати щодо можливих переваг реактивації трубопроводів і зробити так, щоб відновлення газових зв’язків стало неможливим", - йдеться в повідомленні.

Санкції передбачають обмеження для Nord Stream 2 AG — власника трубопроводів — та інших компаній, які могли б брати участь у відновленні постачання. Єврокомісія вже розпочала консультації з урядами країн ЄС, остаточне рішення потребує одностайності.

"Партія "Альтернатива для Німеччини", яка на лютневих виборах здобула понад 20% голосів, закликає відновити роботу трубопроводів на тлі енергетичної кризи та економічної стагнації. Цю позицію поділяють деякі представники бізнесу, а також політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца та Соціал-демократичної партії (СДПН). Зелені звинувачують провідні партії у збереженні "московських зв’язків"", - пише видання.

Прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер (ХДС) назвав санкції "застарілими", а прем’єр Бранденбурга Дітмар Войдке (СДПН) закликав до нормалізації відносин з РФ після мирної угоди.

Джерело:https://www.ft.com/content/3fcbf8b2-9796-4695-987c-9ba875abe5d4