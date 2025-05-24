Мер столиці Віталій Кличко: падіння уламків на торговий центр і житловий будинок в Оболонському районі

У столиці зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі та на житловий будинок на Оболоні, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні",- йдеться в його повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі вночі суботи.

"Екстрені служби прямують на місця", — зазначив Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4677