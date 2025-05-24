Кількість постраждалих у Києві зросла до восьми, двох госпіталізовано - мер

Загальна кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Києві зросла до восьми осіб, двоє з них госпіталізовані, в Оболонському районі зафіксовано паління уламків, повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу.

"Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці ", — написав Кличко.

Також він зазначив, що в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4674