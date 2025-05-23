Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати зусилля Заходу щодо досягнення припинення вогню в Україні, повідомляє The Guardian.

"Під час своєї першої телефонної розмови з моменту вступу на посаду минулого місяця Мерц розповів Сі про "спільні зусилля Європи та ЄС щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню в Україні" і закликав Китай "підтримати ці зусилля", - вказується у повідомленні.

Згідно з офіційним китайським текстом телефонної розмови, Сі Цзіньпін закликав до "стабільних та передбачуваних зв'язків" між країнами.

Сі Цзіньпін також "наголосив, що світ сьогодні переживає прискорені зміни, небачені за сторіччя, при цьому зміни та хаос у міжнародній ситуації зливаються воєдино".

Повідомляється, що лідери також говорили про необхідність чесної конкуренції в економічних відносинах.