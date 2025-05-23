Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих обстрілів Донецької області минулої доби загинули троє цивільних, четверо дістали поранень, повідомила Національна поліція.

"Донеччина. Троє вбитих, четверо поранених: поліція задокументувала воєнні злочини росіян. Війська рф обстріляли 15 населених пунктів. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків", - йдеться у повідомленні Національної поліції у п'ятницю.

Костянтинівка витримала п’ять обстрілів – одна людина загинула, двоє жителів були поранені.

По Райгородку росіяни поцілили ударним БПЛА літакового типу "Ланцет" – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Один загиблий та один поранений – у Покровську.