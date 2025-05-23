Інтерфакс-Україна
Події
12:22 23.05.2025

Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

1 хв читати
Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області
Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих обстрілів Донецької області минулої доби загинули троє цивільних, четверо дістали поранень, повідомила Національна поліція.

"Донеччина. Троє вбитих, четверо поранених: поліція задокументувала воєнні злочини росіян. Війська рф обстріляли 15 населених пунктів. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків", - йдеться у повідомленні Національної поліції у п'ятницю.

Костянтинівка витримала п’ять обстрілів – одна людина загинула, двоє жителів були поранені.

По Райгородку росіяни поцілили ударним БПЛА літакового типу "Ланцет" – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Один загиблий та один поранений – у Покровську.

Теги: #донецька_область #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 23.05.2025
Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

21:35 22.05.2025
Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

09:37 22.05.2025
На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

08:49 22.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

07:31 22.05.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

06:44 22.05.2025
Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

17:09 21.05.2025
Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

Ворог дроном атакував ферму у Семенівській громаді Чернігівської області, загинув працівник ферми

07:21 21.05.2025
Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

07:20 21.05.2025
Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

Міністри фінансів та голови центробанків G7 підтвердили підтримку України у заключній заяві за результатами саміту

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

ОСТАННЄ

Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися в ситуацію довкола заповідників "Києво-Печерська лавра" і "Софія Київська"

Орбан хоче запобігти відмові ЄС від російських енергоносіїв

Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Голова профільного комітету Ради допускає проведення перемовин щодо миру у Ватикані

У Куп’янську через ворожий авіаудар загинув комунальник

Сильні зливи спричинили повені на сході Австралії, загинуло четверо людей

Поліція встановлює особу жінки, яка стріляла в Дніпровському районі Києва

У Сенаті США готові до санкцій проти РФ за відсутності прогресу щодо припинення вогню в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА