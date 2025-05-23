У Сенаті США готові до санкцій проти РФ за відсутності прогресу щодо припинення вогню в Україні

Республіканці в Сенаті попереджають Росію, що вони готові прийняти жорсткі санкції, якщо Володимир Путін відмовиться вести переговори про припинення вогню з Україною або порушить можливу угоду, повідомляє агентство Bloomberg.

"Якщо Росія не захоче займатися серйозною дипломатією, Сенат працюватиме з адміністрацією Трампа, щоб розглянути додаткові санкції, які змусять Путіна почати переговори", - заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн.

Республіканець Ліндсі Грем, який раніше презентував свій законопроєкт щодо санкцій проти РФ, зі свого боку, зазначив, що має намір діяти рішуче і чекає на конкретні результати найближчими днями.

"Ми чекаємо, що Росія зробить наступного тижня. Якщо ми досягнемо припинення вогню або переговорів, чудово. Тоді ми ще почекаємо. Але якщо Росія продовжить вести свою гру, то ми почнемо діяти", - сказав він.

Раніше Грем підготував законопроєкт, що передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, він пропонує ввести 500-відсоткові мита для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран тощо. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг, згідно з проєктом. Законопроєкт також має бути ухвалений у Палаті представників, де лідери республіканців працюють у ногу з Білим домом.

Зазначається, що зусилля США з примусу Путіна до припинення вогню зазнали невдачі в понеділок після того, як двогодинна телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і Путіним призвела до того, що США відійшли від прямої взаємодії.

Проте держсекретар Марко Рубіо заявив у вівторок у сенатському комітеті у закордонних справах, що нові санкції з боку США були б ризикованими. Того ж дня Європейський союз схвалив 17 пакет санкцій проти Росії, націлений на майже 200 суден тіньового флоту, які допомогли Москві обійти торговельні та енергетичні санкції.