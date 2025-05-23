Інтерфакс-Україна
Події
10:44 23.05.2025

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

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Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав державною зрадою слова кандидата в президенти від партії "Право і справедливість" (ПіС) Кароля Навроцького про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України в НАТО.

"Кандидат у президенти Польщі, який лише для того, щоб сподобатися в одній програмі пану Менцену (лідер ультраправої партії "Конфедерація". – ІФ-У), заявляє, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО, - для цього немає кращого терміна, ніж державна зрада", - заявив Туск в етері телеканалу TVN24 у четвер.

"Останнє, що Польща має робити, - це реалізовувати або підтримувати вимоги Путіна", - сказав він.

Туск наголосив, що це "один з найбільших скандалів виборчої кампанії", оскільки Навроцький "ставить під сумнів і викидає на смітник" одне з найважливіших позитивних рішень колишнього президента Польщі Леха Качинського від партії "ПіС".

"Було небагато питань, щодо яких вдалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем'єром. Це радше був конфлікт і політична конфронтація. Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідного курсу і членства в НАТО - була повна згода", - нагадав Туск.

Це, за його словами, є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі. "Останнє, що Польща має робити - це реалізовувати або підтримувати вимоги Путіна", - наголосив польський прем'єр, додавши при цьому, що Польща не відправлятиме своїх солдатів в Україну.

Як повідомлялося, заяву про Україну та НАТО Навроцький зробив на початку тижня під час розмови на YouTube-каналі з лідером ультраправої партії "Конфедерація" Славоміром Менценом і своїм опонентом на виборах - мером Варшави Рафалом Тшасковським, котрого висунув ліберально-демократичний опозиційний блок "Громадянська коаліція".

Менцен запропонував обом політикам підписати декларацію, яка складається з восьми пунктів. Два з них стосувалися України: "Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України" та "Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України в НАТО".

Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: "Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися". Щодо України в НАТО, то він пообіцяв не підписувати закон про ратифікацію її вступу.

Перший тур виборів президента Польщі 18 травня завершився з наступними результатами: Тшасковський випередив Навроцького менше, ніж на один відсоток - 31,4 проти 29,5%. Другий тур пройде 1 червня.

Теги: #україна #нато #туск #навроцкий #держзрада

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