Інтерфакс-Україна
Політика
13:56 19.05.2025

У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький

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У другий тур президентських виборів у Польщі вийшли Тшасковський та Навроцький
Фото: Unsplash

Національна виборча комісія Польщі повідомила результати голосування у першому турі президентських виборів. Ним став проєвропейскький політик чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, який отримав 31,36% голосів, повідомляє Onet.

У другому турі Тшасковський зустрінеться з кандидатом від партії "Право і справедливість" (ПіС), істориком, очільником Інституту національної пам’яті (ІНП), доктором Каролем Навроцьким, який отримав 29,54% голосів.

Замикає трійку антиукраїнський кандидат Славомір Менцен, який набрав 14,81%. Четверте місце посів ще один одіозний кандидат Гжегож Браун з 1 242 892 голосами (6,34%), а п'ятим був спікер польського Сейму Шимон Головня – 978 893 голоси (4,99%).

Явка на недільних виборах склала 67,31% і була вищою, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли вона становила 64,51%.

Найвища явка в недільному голосуванні була зафіксована в Мазовецькому воєводстві – 73,40%; найменше людей проголосувало в Опольському воєводстві – 57,64%.

Як відомо, 18 травня у Польщі проходили вибори президента. Жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, тому 1 червня відбудеться другий тур.

Теги: #польща #вибори

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