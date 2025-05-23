Інтерфакс-Україна
Події
10:04 23.05.2025

Трамп планує бути на саміті НАТО в Гаазі

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Трамп планує бути на саміті НАТО в Гаазі
Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив, що президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня, інформує Bloomberg.

Схоф провів телефонну розмову з американським лідером, під час якої Трамп запевнив, що прибуде на зустріч.

Як повідомлялося, у НАТО поки немає твердого рішення, чи буде запрошений на саміт в якості гостя президент України Володимир Зеленський. Проти цього, нібито, виступають США.

 

Теги: #гаага #трамп #саміт

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