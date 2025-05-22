Інтерфакс-Україна
Події
20:04 22.05.2025

Учасники дебатів у британському парламенті закликали свій уряд посилити санкції на причетних до викрадення українських дітей

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Учасники дебатів у британському парламенті закликали свій уряд посилити санкції на причетних до викрадення українських дітей

Учасники дебатів "Повернення насильно депортованих українських дітей" у парламенті Сполученого Королівства закликали уряд Великої Британії посилити санкційний тиск на високопосадовців та організації за викрадення та незаконне утримання українських дітей, повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Учасники дебатів звернулися до уряду Великої Британії з вимогою посилити санкційний тиск на всіх причетних високопосадовців та організації, які беруть участь у викраденні та незаконному утриманні українських дітей. Вони закликали уряд Сполученого Королівства збільшити підтримку ініціативи Bring Kids Back UA та вимагати від росії надати інформацію про всіх депортованих дітей та їх місцезнаходження", - розповіла Кондратюк, яка була присутня на заході у Лондоні у рамках візиту української парламентської делегації до Великої Британії.

За її словами, у дебатах взяли участь Міністр у справах Європи Стівен Дауті та депутати усіх провідних політичних сил Великої Британії.

"Ми будемо і надалі спільно працювати, щоби домогтися повернення всіх українських дітей додому", - наголосила ініціаторка дебатів, депутат Палати громад Джоанна Бакстер.

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, учасники дебатів засудили злочин Росії щодо примусової депортації українських дітей та закликали до рішучих міжнародних дій з метою їх повернення в Україну. Вони також засудили політику примусового надання російського громадянства, усиновлення та русифікації українських дітей, а також їх мілітаризацію та "перевиховання" у так званих "військово-патріотичних" таборах, яка часто супроводжується психологічним насильством.

Окрім того, йшлося про необхідність запровадження програм довгострокової реабілітації для тих дітей, яких вже вдалося повернути.

Теги: #діти #британія #парламенти #повернення

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