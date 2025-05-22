Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій назвали головні порушення в діяльності Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які призвели до звільнення генерального директора, серед них - кавʼярня в Будинку намісника Лаври, здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством.

"Робоча група виявила системні порушення, які були зазначені ще у висновках Рахункової палати за попередні періоди 2021-2023 років, вони перейшли безпосередньо на каденцію Остапенка 2023-2025 років. Вони так і не були усунуті", - сказав директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимир Шорніков журналістам у четвер у Києві, коментуючи звіт про діяльність комісії з перевірки діяльності заповідника.

За словами начальника відділу контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури, голови комісії з перевірки Олексія Жукова, на території заповідника "Києво-Печерська лавра", серед іншого, виявлена низка порушень щодо утримання майна в неналежному стані, його використання, недотримання вимог охоронних договорів.

"Комісією було здійснено перевірку майже всіх приміщень, будівель, споруд, які перебувають на території як Верхньої, так і Нижньої лаври", - розповів він, зазначивши, що частина приміщень була зачинена представниками УПЦ (МП), які досі перебувають у заповіднику.

За його словами, про всі порушення було повідомлено керівництву заповідника, на що була отримана відповідь: "або ми неправильно розуміємо як комісія, або вони не вважають це порушенням".

Жуков розповів, що найбільш вагомий факт неналежного використання майна стосується Будинка намісника Лаври, в якому незаконно розміщено кавʼярню. Зокрема, серед іншого, потрібно було отримати погодження профільного управління Мінкультури і узгодити це з Фондом державного майна.

"На наші звернення до керівництва про приведення у відповідність до умов чинного законодавства діяльності як цього закладу, так і заповідника не було ніякого реагування. Така сама відписка", - додав він.

Крім того, іншим вагомим порушенням комісія вважає те, що на території заповідника постійно здійснюються різні оздоблювальні і ремонтні роботи без відповідного погодження з Мінкультури.

"Заповідником було аргументовано, що їм постійно потрібно проводити якісь виставки, міняти локації. Але ж вимоги закону ніхто не відміняв і заповідник повинен цих вимог дотримуватися", - додав голова комісії.

В цьому контексті він додав, що у Мінкультури також немає інформації щодо того, яким чином відбувалася організація і як буде використовуватися охоронюване майно під час проведення в "Києво-Печерській лаврі" виставки "Мазепа. Стратегія європейської України", яка почне діяти з 23 травня (Мінкультури анонсувало цю виставку на своїй офіційній сторінці - ІФ-У).

Серед іншого, у відомстві підкреслили, що саме керівництво заповідника мало забезпечити виконання рішення суду про виселення представників УПЦ (МП) з Лаври, що начебто не було виконано в повній мірі.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення з боку громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенка звільнено з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.