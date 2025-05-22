Мінкультури: Захід з "борщами Клопотенка" не мав би бути проведений у Лаврі

Фото: https://www.facebook.com/yevhen.klopotenko

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій України вважають, що не можна було проводити в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" кулінарного заходу про різдвяні українські традиційні страви.

"Лавра привернула увагу до себе починаючи з так званих "борщів Клопотенка". Як би там не було, такий захід навіть з такою метою, в такий спосіб не мав би бути проведений. Тут на 100% були очевидні помилки керівництва, чому була дана оцінка", - сказав журналістам директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимир Шорніков у четвер в Києві.

За його словами, після цього в Міністерстві для себе зрозуміли, що необхідно розібратися з роботою заповідника і наскільки діяльність відповідає цілям, які зазначені в положенні "Києво-Печерської лаври".

У грудні 2024 року в соціальних мережах стало відомо, що кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Пізніше сам Клопотенко на своїх сторінках у соцмережах попросив вибачення у віруючих українців, чиї почуття він міг зачепити.

В свою чергу тодішній гендиректор Максим Остапенко заявив, що трапезна палата Києво-Печерської лаври не є храмом, і її використання у просвітницьких заходах відповідає чинному законодавству.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.