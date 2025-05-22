Портнов був вбитий внаслідок нападу групи осіб, нападники не затримані

Колишній український політик Андрій Портнов був вбитий у Мадриді в середу вранці внаслідок нападу групи осіб, випливає з повідомлення посольства України в Іспанії, яка не називає імені загиблого.

"За інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України. За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб", - повідомила пресслужба МЗС у четвер у коментарі "Європейській правді".

За даними відомства, розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії. При цьому у справі ніхто не затриманий.

"Станом на день 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Портнова вбили о 10:15 за київським часом у середу, 21 травня. Його підстерегли двоє або троє нападників, коли він їхав у темному "Мерседесі". Вбивці почали стріляти, спочатку влучивши в шию, а потім добили його пострілами в голову, загалом здійснивши до п'яти пострілів.

Джерело агентство "Інтерфакс-Україна" в Силах безпеки і оборони підтвердило цю інформацію, не уточнюючи деталей.

"Невідомий озброєний чоловік або чоловіки застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в заможному районі Мадрида Посуело", - повідомила агенція Reuters.

Видання Los Replicantes повідомило, що Портнова застрелили біля американської школи в елітному передмісті Мадриду Посуело-де-Аларкон, яку відвідували його діти і біля якої він сам проживав. Поліція наразі розшукує кілера. "Вбивство – справа рук професійних кілерів. Тривають пошуки стрільця, чоловіка, одягненого в синій спортивний костюм і поясну сумку, який втік через Каса-де-Кампо, і в даний час поліцейські прочісують цю частину столиці", - пише видання.

Політик і юрист А.Портнов (1973 р.н.) був народним депутатом України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). У квітні 2010 – лютому 2014 — керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави адміністрації президента України.

З грудня 2021 року Портнов – під санкціями США через вплив на суди. За даними журналістів програми "Схеми", Портнов виїхав з України в червні 2022 року.