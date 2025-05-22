ЦАХАЛ закликає жителів північної частини Сектору Газа евакуюватися

Армія оборони Ізраїлю в п'ятницю закликала жителів північної частини Сектору Газа евакуюватися на південь.

"Армія оборони Ізраїлю веде активні дії в районах вашої присутності, оскільки терористичні організації продовжують свою діяльність у них", - написав офіційний представник ЦАХАЛ Авіхай Адраї в соцмережі X.

Адраї уточнив, що райони Шейх-Зайда, Салатіна, Бейт-Лахії, Джабалії та прилеглих міст тепер вважаються небезпечними зонами бойових дій і закликав жителів негайно евакуюватися на південь.

У середу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що армія готова тимчасово припинити вогонь заради звільнення 20 заручників, які залишилися живими в Секторі Гази.

У травні Ізраїль розпочав у Газі широкомасштабну наземну операцію "Колісниці Гідеона". На пресконференції Нетаньяху повідомив, що під час операції Армія оборони Ізраїлю постачатиме продовольство до Гази для подолання гуманітарної кризи й організує переміщення жителів Гази на південь у пункти тимчасового розміщення, а американські компанії відкриють пункти розподілу допомоги. У ЦАХАЛ проведення операції пояснили необхідністю повного розгрому угруповання ХАМАС і звільнення заручників.